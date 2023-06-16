Матеріали:
Теми:

Сейм Польщі підтримав резолюцію про членство України в НАТО

16 червня 2023, 20:45
Сейм Польщі підтримав резолюцію про членство України в НАТО
Фото: wikipedia.org
За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться на Twitter-сторінці відомства.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у повідомленні.

У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

 

Польщасеймвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється