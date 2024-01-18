Сейм Польщі позбавив депутатського імунітету проросійського політика

Йдеться про Гжегожа Брауна, який в грудні минулого року, загасив свічки на ханукальній менорі з вогнегасника.

Сейм Польщі позбавив проросійського депутата націоналістичної Конфедерації Гжегожа Брауна депутатського імунітету за те, що він після урочистого запалення свічок на ханукальній менорі загасив їх вогнегасником.

Про це повідомляє Укрінформ.

Окружна прокуратура у Варшаві планує висунути Брауну обвинувачення за сімома статтями Кримінального кодексу Польщі за скоєні ним дії упродовж 2022-2023 років.

Зокрема, його звинувачують у:

нищенні майна,

посяганні на тілесну недоторканість,

наругу над предметами релігійного культу.

Сам Браун не визнає свою провину за скоєні дії.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що Гжегож Браун загасив вогнегасником єврейський свічник-хануку, який був встановлений у холі Сейму.

Пізніше псля цього інциденту Сейм Польщі поновив засідання, на якому схвалив уряд Туска.