Сейм Польщі ухвалив закон про амністію для добровольців, які воюють на боці України

15 лютого 2026, 11:53
Сейм Польщі ухвалив закон про амністію для добровольців, які воюють на боці України
Фото: Wojsko Polskie
Тепер законопроєкт передадуть до Сенату.
У Польщі Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив закон, який звільняє від відповідальності поляків, що воюють на боці України.
 
Про це передає “Польське радіо”.  
 
Рішення було майже одностайним: за проєкт проголосували 406 депутатів, 19 утрималися, а четверо — зокрема члени Конфедерації польської корони Ґжеґожа Брауна та один депутат від PiS — виступили проти. Тепер законопроєкт передадуть до Сенату (верхньої палати парламенту).
 
Нові положення передбачають аболіцію для осіб, які воювали на боці України у війні з росією. Крім того, у межах поправок було ухвалено також амністію — на випадок, якщо когось із поляків уже засудили. 
 
У Польщі участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони карається ув’язненням від трьох місяців до п’яти років.
 
Завдяки цьому закону польським добровольцям, які вирушили воювати на боці України, "прощають і відпускають у забуття злочини та правопорушення", що полягають у службі в іноземній армії та вербуванні громадян Польщі або іноземців, які перебувають на території РП, до Збройних сил України — йдеться в тексті закону.
 
Період дії амністії та аболіції починається з 6 квітня 2014 року — часу початку бойових дій на Донбасі між українськими силами та підтримуваними росією сепаратистами. Точно невідомо, скільки поляків воювали або досі воюють на боці України.

 

