Сейм Польщі висловив вотум довіри чинному уряду

Жоден польський депутат не утримався під час голосування.

Польський Сейм висловив довіру уряду Дональда Туска, який сам ініціював голосування після програшу проурядового кандидата Рафала Тшасковського на виборах президента.

Про це інформує польське інфомагентство PAP.

За вотум довіри уряду Туска висловились 243 депутати, а проти - 210, тих хто утрмався також не було.

Глава польського уряду перед голосуванням виступив з промовою, де підбив підсумки півторарічної перебування при владі і розкритикував попередні уряди Права і справедливості.

Туск розказав про проблеми з донесенням успіхів уряду до суспільства і заперечив чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції.

"Я не хочу іншої коаліції. Я пишаюся тим, що в ній працюють люди з різними поглядами", - сказав він.

Перед голосуванням депутати Сейму мали можливість поставити запитання уряду. Таким правом скористались рекордні 269 парламентарів.

Днями ми також писали, що у Польщі переглянуть результати виборів через помилки у протоколах.