Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

"За" проголосували 414 депутати з 460.

Польський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

“Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення!” – зазначив голова підкомітету з питань культури Микола Княжицький.

“За” проголосували 414 депутати з 460.

“У 2015 році для мене було великою честю ініціювати подібну декларацію в Українському парламенті. І те, що зараз цю ідею підтримує цілий світ, неймовірно. До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі”, – зазначив Княжицький.

Він також привітав з ухваленням цієї резолюції також колег-киримли, Ахтема Чийгоза та Рефата Чубарова.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду. Також Рада закликала світ вимагати від рф скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема йдеться про Меджліс.