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Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

12 липня 2024, 16:51
Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
Фото: тг-канал Комітету гуманітарної та інформполітики
"За" проголосували 414 депутати з 460.
Польський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року.
 
Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
 
Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення!” – зазначив голова підкомітету з питань культури Микола Княжицький. 
 
“За” проголосували 414 депутати з 460.
 
У 2015 році для мене було великою честю ініціювати подібну декларацію в Українському парламенті.  І те, що зараз цю ідею підтримує цілий світ, неймовірно. До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі”, – зазначив Княжицький. 
 
Він також привітав з ухваленням цієї резолюції також колег-киримли, Ахтема Чийгоза та Рефата Чубарова.
 
Нагадаємо, у травні Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду. Також Рада закликала світ вимагати від рф скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема йдеться про Меджліс.
кримські татаривійна в УкраїніСейм Польщіросія окупанти

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