Шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф викрили у США

У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Зазначається, що метою судового переслідування є притягнення до відповідальності корумпованих російських олігархів та запровадження жорстких експортних обмежень проти мережі закупівель військових та розвідувальних відомств рф.

Розслідуванням займаються, зокрема, ФБР за сприяння багатосторонньої цільової групи для переслідування російських олігархів та посадовців, створеної у березні 2022 року.

Припускається, що обвинувачені змовилися з метою отримання технологій військового та подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектору, а також контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок, що є порушенням санкцій США, запроваджених на початку цього року.

У повідомлені названо імена обвинувачених: Євгеній Грінін, 44 роки, москва; Олексій Іпполітов, 57 років, москва; Борис Лівшиць, 52 роки, санкт-петербург; Світлана Скворцова, 41 рік, москва; Вадим Конощенок, 48 років, санкт-петербург; Олексій Брейман, 35 років, штат Нью-Гемпшир та Вадим Єрмоленко, 41 рік, штат Нью-Джерсі.

Їх обвинувачують у змові з метою обману США щодо застосування заходів експортного контролю та економічних санкцій, контрабанді та недотриманні вимог щодо перевезення електроніки.

Ці особи незаконно придбали та експортували високочутливі електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані в розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових цілей.

"Міністерство юстиції та наші міжнародні партнери не потерплять злочинних схем, спрямованих на посилення військових зусиль російських військових… Міністерство продовжуватиме рішуче застосовувати наші економічні санкції та експортний контроль проти тих, хто дає російському уряду змогу продовжувати несправедливу війну в Україні", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Як стверджується, обвинувачені були пов'язані з ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал" - московськими компаніями, які працюють під керівництвом російських спецслужб для закупівлі передової електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу й науково-дослідницького сектору. Обидві компанії керували розгалуженою мережею підставних фірм і банківських рахунків по всьому світу, в тому числі у США, які використовувалися для приховування участі уряду та реальних російських користувачів обладнання американського походження.

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну на ці компанії було накладено санкції.

Як стверджується в обвинувальному висновку, Іпполітов отримував запити від російських кінцевих користувачів і передавав їх Грініну та Скворцовій, які були співробітниками "Серталу". Ці дві особи забезпечували фінансування й транзакції, а Лівшицю доручили закуповувати товари в американських компаніях. Лівшиць, колишній мешканець Брукліна відкрив і контролював низку підставних компаній та пов'язаних з ними банківських рахунків у районі Нью-Йорка, які він використовував для маршрутизації поставок і багатошарових фінансових транзакцій для сприяння схемі, у тому числі в координації з Конощенком, Брейманом і Єрмоленком.

Конощенок, якого вважають співробітником ФСБ, переправляв товари американського походження з Естонії до росії, включаючи електроніку подвійного призначення й тактичні боєприпаси військового призначення. У жовтні Конощенок був зупинений на кордоні Естонії з 35 різними типами напівпровідників та інших електронних компонентів, замовлених Лівшицем, а також тисячами куль калібру 6,5 мм американського виробництва, які використовуються у військових снайперських гвинтівках. У листопаді його затримали при спробі перетину кордону з росією з 20 ящиками, що містили тисячі набоїв американського виробництва, включаючи тактичні патрони та військові снайперські патрони. Конощенок обговорював з Лівшицем підроблення ділової документації для приховування поставок боєприпасів.

Перебуваючи в США, Брейман і Єрмоленко підробляли товаросупровідні документи й рахунки-фактури, перепаковували й переправляли товари в проміжні пункти призначення по всьому світу, у тому числі Конощенку в Естонії. Єрмоленко та Брейман також допомагали Лівшицю створювати та керувати десятками підставних компаній та відповідних банківських рахунків по всій території США, які використовувалися у схемі.

Грініну, Іпполітову, Лівшицю та Скворцовій також висунуто звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Грініну, Іпполітову, Лівшицю, Скворцовій, Брейману та Єрмоленко - у змові з метою банківського шахрайства, шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.

У вівторок Брейман здався ФБР, а Єрмоленко був заарештований у Нью-Джерсі. Брейману буде пред'явлено звинувачення у Нью-Гемпширі, Єрмоленку - у Східному окрузі Нью-Йорка. Конощенок був окремо заарештований естонською владою 6 грудня за запитом США й зараз очікує на екстрадицію. Решта фігурантів перебувають на волі.

Обвинуваченим загрожує термін до 30 років позбавлення волі.