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Шахрайство та помилки при видачі паспортів виявили у Нідерландах

Під час видачі нідерландських паспортів було виявлено шахрайство та помилки. Корумповані чиновники, наразі невідомо у скількох муніципалітетах, видавали паспорти за гроші
У Нідерландах виявили випадки корупційного правопорушення щодо оформлення нідерландських паспортів.
Шахрайство та помилки при видачі паспортів виявили у Нідерландах Фото: Rob Engelaar
Про це повідомляє NOS.
 
"Під час видачі нідерландських паспортів було виявлено шахрайство та помилки. Корумповані чиновники, наразі невідомо у скількох муніципалітетах, видавали паспорти за гроші", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що є десятки випадків, коли кілька корупціонерів вносили в паспорт неправдиву інформацію або підроблену фотографію.
 
Також існують "структурні проблеми" у видачі паспортів, оскільки чиновники недостатньо чітко дотримуються запроваджених правил.
 
Правоохоронці зазначають, що з паспортом, отриманим таким чином, зловмисник може, наприклад, продовжувати свою злочинну діяльність за кордоном.
 
Тож Нідерланди обіцяють рішучий підхід для вирішення цієї проблеми.
 
Варто зазначити, що вибірка з 8,7 млн ​​заявок на оформлення паспорта з 2010 по 2019 рік виявила 2,6 млн помилок.
 
У більшості випадків, приблизно 2,4 мільйона, чиновник муніципалітету займався як оформленням, так і видачею паспорта, тоді як за правилами, то це повинні робити дві різні людини.
 
Як повідомлялося, Нідерланди поставили Україні товарів військового призначення на близько 172,7 мільйонів євро.
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09 07 2022 16:02
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