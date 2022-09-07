CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нідерландах виявили випадки корупційного правопорушення щодо оформлення нідерландських паспортів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шахрайство та помилки при видачі паспортів виявили у Нідерландах
Під час видачі нідерландських паспортів було виявлено шахрайство та помилки. Корумповані чиновники, наразі невідомо у скількох муніципалітетах, видавали паспорти за гроші
Фото: Rob Engelaar
Про це повідомляє NOS.
"Під час видачі нідерландських паспортів було виявлено шахрайство та помилки. Корумповані чиновники, наразі невідомо у скількох муніципалітетах, видавали паспорти за гроші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є десятки випадків, коли кілька корупціонерів вносили в паспорт неправдиву інформацію або підроблену фотографію.
Також існують "структурні проблеми" у видачі паспортів, оскільки чиновники недостатньо чітко дотримуються запроваджених правил.
Правоохоронці зазначають, що з паспортом, отриманим таким чином, зловмисник може, наприклад, продовжувати свою злочинну діяльність за кордоном.
Тож Нідерланди обіцяють рішучий підхід для вирішення цієї проблеми.
Варто зазначити, що вибірка з 8,7 млн заявок на оформлення паспорта з 2010 по 2019 рік виявила 2,6 млн помилок.
У більшості випадків, приблизно 2,4 мільйона, чиновник муніципалітету займався як оформленням, так і видачею паспорта, тоді як за правилами, то це повинні робити дві різні людини.
Як повідомлялося, Нідерланди поставили Україні товарів військового призначення на близько 172,7 мільйонів євро.
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