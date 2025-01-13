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Шахта у Покровську припинила видобуток коксівного вугілля через наступ рф – Reuters

13 січня 2025, 17:55
Шахта у Покровську припинила видобуток коксівного вугілля через наступ рф – Reuters
Фото: dn.npu.gov.ua
Шахта забезпечувала металургійні заводи України коксівним вугіллям

Україна зупинила роботу шахти коксівного вугілля в Покровську, яка живила всю металургійну промисловість у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Шахта у Покровську була єдиним в Україні підприємством, яке виробляє коксівне вугілля, необхідне для сталеливарної промисловості країни, яка припинила роботу після вторгнення росії в лютому 2022 року.
 
"Там немає видобутку, вони тільки працюють на поверхні", – сказало одне з джерел, додавши, що триває евакуація співробітників.
 
За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році в Україні було вироблено близько 3,5 млн тонн коксу виключно з використанням коксівного вугілля, видобутого в Покровську.
 
Профспілка виробників сталі минулого року заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2-3 млн тонн у 2025 році з 7,6 млн у 2024 році.
 
Виробники сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо Покровську шахту захоплять російські війська, але неминуче знадобиться імпорт.

 

шахтавійна в Україніпокровськросія окупанти

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