Шахта у Покровську припинила видобуток коксівного вугілля через наступ рф – Reuters

Шахта забезпечувала металургійні заводи України коксівним вугіллям

Україна зупинила роботу шахти коксівного вугілля в Покровську, яка живила всю металургійну промисловість у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Шахта у Покровську була єдиним в Україні підприємством, яке виробляє коксівне вугілля, необхідне для сталеливарної промисловості країни, яка припинила роботу після вторгнення росії в лютому 2022 року.

"Там немає видобутку, вони тільки працюють на поверхні", – сказало одне з джерел, додавши, що триває евакуація співробітників.