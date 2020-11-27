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Шанхай став найбільш сполученим містом у світі

"просто окремі гравці постраждали менше"
Лондон, що тримав першість за розвитком сполучень, поступився місцем Шанхаю через пандемію.
Шанхай став найбільш сполученим містом у світі Фото: gettyimages.com

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на BBC.

З початком пандемії Лондон втратив 67% своїх авіасполучень, згідно даних Міжнародної авіатранспортної асоціації. Натомість Шанхай мав змогу піднятися у рейтингу та затвердити четвірку найбільш сполучених міст світу у Китаї.

В асоціації кажуть, що пандемія відкинула міжміське сполучення на сотню років прогресу - постраждали і такі найбільші транспортні хаби як Лондон, Токіо та Нью Йорк.

Речник МАТА зауважив, що тут навіть не йдеться про переможців, "просто окремі гравці постраждали менше". 

Повітряне сполучення у Китаї мало змогу значно відновитися - протягом "Золотого тижня" (святкових днів, об’єднаних з вихідними) країною подорожували 425 мільйонів людей.

Китай також веде перемовини щодо безкарантинних коридорів до низки країн, зокрема Сінгапуру та Японії.

Крім Шанхаю найбільш сполученими містами світу є Пекін (Бейджин), Гуанчжоу та Ченду. 

Індекс сполученості Міжнародної авіатранспортної асоціації вимірює, наскільки добре певне місто є сполученим з іншими містами у світі, що особливо важливо для торгівлі та інвестицій.

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27 11 2020 11:18
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