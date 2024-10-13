Шанси Гарріс на перемогу знизилися до критичних 51% – The Hill

Шанси Трампа на перемогу зростають, перевага Гарріс майже зникла.

Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником.

Про це пише The Hill.

"Щоб було зрозуміло, Гарріс цілком може стати наступним президентом. Але невелика перевага, яку вона отримала після потужного запуску своєї кандидатури, включно з успішним Національним з’їздом Демократичної партії та потужними дебатами проти Трампа минулого місяця, майже зникла", – пише видання.

Результати опитування, проведеного на замовлення The Hill, станом на п’ятницю вдень показують, що Трамп лідирує у п’яти із семи хитких штатів, які, як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гарріс – вона лідирувала у 4 штатах із 7.