Шанси на мирну угоду між росією та Україною зростають – The Economist

Основною перешкодою у перемовинах залишається неможливість поєднати вимоги України про гарантії безпеки з прагненням росії до публічного визнання своєї "перемоги".

Червоні лінії Києва та москви залишаються несумісними, однак дипломатична активність навколо війни в Україні досягає піку. Адміністрація Дональда Трампа, що святкує перші 100 днів після повернення до влади, поки не виконала обіцянку президента завершити війну "в перший день", однак мирні зусилля Вашингтона активізувались.

Держсекретар Марко Рубіо назвав наступні сім днів "вирішальними" та попередив, що США можуть припинити посередництво, якщо не побачать результату.

Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist.

Основною перешкодою у перемовинах залишається неможливість поєднати вимоги України про гарантії безпеки з прагненням росії до публічного визнання своєї "перемоги". Втім, учасники переговорів відзначають нову динаміку — вперше українські посадовці демонструють обережний оптимізм.

За даними The Economist, під час зустрічі з Трампом у Римі Володимир Зеленський доніс чіткий меседж: Україна готова до безумовного припинення вогню, росія — ні. Американський президент, судячи з його дописів у соцмережах, почув це послання.

Натомість реакція росії була стриманою. Білий дім і прессекретарка Трампа Керолайн Левітт розкритикували останню пропозицію Кремля щодо триденного припинення вогню. Ракетний удар по Києву 24 квітня, що забрав життя 13 людей, ще більше загострив позицію США — джерела в адміністрації кажуть, що Трамп тепер більше розчарований путіним, ніж Зеленським.

Втім, формальні пропозиції Трампа все ще неприйнятні для Києва. Вони включають визнання Криму частиною росії та зняття санкцій без гарантій тривалого миру. Україна розуміє, що без її згоди ці ідеї не отримають підтримки в Конгресі США.

москва тим часом публічно демонструє готовність до переговорів із Зеленським, хоча раніше вважала його "нелегітимним". Водночас риторика кремля загострилася — Сергій Лавров вимагає визнання всіх анексованих територій, включно з частинами, які росія навіть не контролює.

Попри жорсткість позицій, на Заході сподіваються, що угоди про припинення вогню можна досягти вже цього тижня. Та оглядачі застерігають: надмірна готовність Трампа до "угоди будь-якою ціною" може зіграти на руку кремлю. Один із західних чиновників прямо заявив: "Половина нашої роботи в перший термін полягала в тому, щоб не допустити Трампа до розмов із рутіним. росія грає на ньому, як на скрипці".