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ПОЛІТИКА

Шарль Мішель: сподіваюся, незабаром, українець обійме мою посаду президента Європейської ради

19 січня 2023, 20:43
Шарль Мішель: сподіваюся, незабаром, українець обійме мою посаду президента Європейської ради
Шарль Мішель
Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна, заявив європейський політик у своєму зверненні до Верховної Ради України

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Києва, де він зустрівся з Володимиром Зеленським та членами його уряду , заявив, що ЄС «не шкодувати зусиль», щоб допомогти Україні приєднатися до ЄС, пише The Guardian.

Шарль Мішель виступив із зверненням до українського парламенту, привітавши стійкість країни в умовах вторгнення Росії та сказавши: «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна».

"Я мрію, що одного дня, сподіваюся, незабаром, українець обійме мою посаду президента Європейської ради, або президента Європейського парламенту, чи комісії", - сказав європейський політик.


ЄСвійнаУкраїнаЄвропейська рада

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