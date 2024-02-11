Шарль Мішель відреагував на заяву Трампа про НАТО
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на заяви Дональда Трампа про те, що він "заохочуватиме" росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.
Про це йдеться у заяві, яку Мішель опублікував на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
Президент Євроради написав, що Північноатлантичний альянс вже 75 років забезпечує безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.
"Нерозважливі заяви про безпеку НАТО і солідарність за ст. 5 Північноатлантичного інтересу – це в інтересах лише путіна. Це не додасть миру та безпеки у нашому світі. Навпаки, це лише додатково підкреслює, що ЄС потрібно негайно розвивати стратегічну автономію та інвестувати в оборону. І підтримувати наш альянс міцним", – написав Мішель.
Він не згадав про Дональда Трампа, проте очевидно, що його заява є відповіддю на скандальні слова експрезидента США.
Крім Мішеля, заяви Трампа розкритикували і інші чиновники.
Єнс Столтендберг, генсек НАТО, заявив, що такі припущення підривають безпеку.
"Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у письмовій заяві.
Він додав, що будь-яку атаку на НАТО зустрінуть об'єднаною і сильною відповіддю.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" є конкретним зобов’язанням.
"Підрив довіри до країн-союзників означає послаблення всієї НАТО", – написав він у X (Twitter).
Він сказав, що жодна виборча кампанія не є приводом для гри з безпекою Альянсу.
Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether у своєму X (Twitter).