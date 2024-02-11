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Шарль Мішель відреагував на заяву Трампа про НАТО

11 лютого 2024, 20:07
Шарль Мішель відреагував на заяву Трампа про НАТО
Шарль Мішель
Президент Євроради нагадав, що НАТО вже 75 років дбає про безпеку європейців, американців та канадців.

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на заяви Дональда Трампа про те, що він "заохочуватиме" росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. 

Про це йдеться у заяві, яку  Мішель опублікував на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Президент Євроради написав, що Північноатлантичний альянс вже 75 років забезпечує безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.

"Нерозважливі заяви про безпеку НАТО і солідарність за ст. 5 Північноатлантичного інтересу – це в інтересах лише путіна. Це не додасть миру та безпеки у нашому світі. Навпаки, це лише додатково підкреслює, що ЄС потрібно негайно розвивати стратегічну автономію та інвестувати в оборону. І підтримувати наш альянс міцним", – написав Мішель. 

Він не згадав про Дональда Трампа, проте очевидно, що його заява є відповіддю на скандальні слова експрезидента США. 

Крім Мішеля, заяви Трампа розкритикували і інші чиновники. 

Єнс Столтендберг, генсек НАТО, заявив, що такі припущення підривають безпеку. 

"Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у письмовій заяві.

Він додав, що будь-яку атаку на НАТО зустрінуть об'єднаною і сильною відповіддю.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" є конкретним зобов’язанням. 

"Підрив довіри до країн-союзників означає послаблення всієї НАТО", – написав він у X (Twitter).

Він сказав, що жодна виборча кампанія не є приводом для гри з безпекою Альянсу.

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether у своєму X (Twitter).

 

Трампвійна в Україніросія окупантимішель

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