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Ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000 поїдуть до України з Німеччини

Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів
Уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000 поїдуть до України з Німеччини Фото: Panzerhaubitze
Про це пише Міністерство оборони Німеччини.
 
"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.
 
Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.
 
Нагадаємо, раніше німецикий уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.
 
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19 09 2022 18:09
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