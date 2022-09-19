CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000 поїдуть до України з Німеччини
Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів
Фото: Panzerhaubitze
Про це пише Міністерство оборони Німеччини.
"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.
Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.
Нагадаємо, раніше німецикий уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.
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19 09 2022 18:09 МЕДІА
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