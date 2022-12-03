Ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000 поїдуть до України із Литви

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька САУ з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці гаубиці використовують стандартні в арміях держав НАТО постріли роздільного заряджання.

Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.