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ПОЛІТИКА

Ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000 поїдуть до України із Литви

03 грудня 2022, 14:14
Ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000 поїдуть до України із Литви
Самохідна гаубиця PzH 2000. Фото: goodfon.ru
Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
 
"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.
 
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000
 
САУ Panzerhaubitze 2000
 
Німецька САУ з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці гаубиці використовують стандартні в арміях держав НАТО постріли роздільного заряджання.
 
Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.
Литвагаубицявійна росії з Україною

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