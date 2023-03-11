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Ще одна країна може почати навчання українських пілотів

11 березня 2023, 08:40
Ще одна країна може почати навчання українських пілотів
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Україна та Норвегія розпочали переговори про тренування пілотів бойової авіації.

Україна почала переговори з Норвегією про можливість тренувальної місії для наших пілотів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

"Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі, за словами президента, також обговорили додаткові кроки, які можна зробити разом із Норвегією, "щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки".

 

Норвегіявійна в Українінавчання військовихпілоти

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