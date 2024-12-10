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Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk

10 грудня 2024, 13:51
Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk
Wikipedia
У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців

Військово-морські сили Австралії провели успішний запуск американської ракети Tomahawk, ставши третьою країною у світі, яка взяла їх на озброєння.

Про це повідомляє міністерство оборони Австралії. 

"Есмінець класу "Хобарт" HMAS Brisbane успішно здійснив пуск ракети Tomahawk під час випробувань і оцінки, проведених біля західного узбережжя США", – йдеться у повідомленні. 
 
Таким чином, Австралія стала третьою країною у світі, разом з США та Британією, яка закупила та здійснила пуск цієї ракети. У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців.
 
"Посилюючи наші власні оборонні можливості та працюючи з партнерами, ми змінюємо розрахунки для будь-якого потенційного агресора так, що жодна держава ніколи не зможе зробити висновок, що вигоди від конфлікту переважають над ризиками", – наголосив міністр оборони країни Річард Марлз. 
 
Загалом країна матиме понад 200 ракет Tomahawk, які розгорнуть на есмінцях класу "Хобарт" і майбутніх платформах військово-морських сил, в тому числі на підводних човнах класу "Вірджинія" і, за умови проведення техніко-економічного обґрунтування, на фрегатах класу "Хантер".

 

Австраліяракетивійна в Україніросія окупанти

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