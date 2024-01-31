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Ще одна країна приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти рф

31 січня 2024, 21:07
Ще одна країна приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти рф
Йдеться про Швейцарію.

Швейцарія сьогодні, 31 січня, ухвалила рішення про приєднання до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії.

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

"Федеральна рада на своєму засіданні 31 січня ухвалила додаткові санкції проти росії. Це відповідь на триваючу військову агресію росії проти України. Тим самим Федеральна рада приєднується до Європейського союзу, який ухвалив 12-й пакет санкцій у грудні 2023 року", - йдеться в заяві.

Зазначається, що нові заходи набудуть чинності 1 лютого. Раніше 21 грудня Швейцарія додала 147 фізичних і юридичних осіб до своїх санкційних списків.

Серед нових заходів - поетапна заборона на купівлю та імпорт російських алмазів. Таким чином, Швейцарія приєднується до заходів, узгоджених на саміті G7 6 грудня 2023 року, щоб позбавити росію цього важливого потоку доходів.

Влада, відповідальна за реалізацію цих заходів у Швейцарії, працюватиме з відповідними секторами, щоб забезпечити координацію нових обмежень на міжнародному рівні та їхню ефективну реалізацію.

Швейцаріясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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