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Ще одна країна тренуватиме українських пілотів на F-16

22 серпня 2023, 08:07
Ще одна країна тренуватиме українських пілотів на F-16
джерело wikipedia
Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

Західні партнери продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною у боротьбі проти російської агресії. Так, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Український лідер подякував прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу та його команді за готовність більше допомогти із захистом свободи України.

"Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Це честь для мене – бути сьогодні тут, щоб надати нового імпульсу нашим відносинам, зробити нашу співпрацю ще кориснішою для наших народів", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський прибув до Греції. У межах візиту заплановані зустрічі з грецькими, балканськими та європейськими лідерами. Йтиметься, зокрема, про координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку.

 

Греціявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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