Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру

Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру.

В офіційному списку країн, які підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, знову відбулися зміни.

Про це стало відомо із тексту документа, оприлюдненого на сайті федерального міністерства закордонних справ Швейцарії.

Так, африканська Руанда, яка раніше була в переліку підписантів, більше там не зазначена.

Раніше під комюніке також "зникли" підписи Іраку та Йорданії. В Офісі Президента України заявили, що з'ясовують обставни щодо "відмовників".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, згодом в ефірі телемарафону заявив, що Ірак та Йорданія потрапили до списку випадково. Ірак попереджав, що не підписуватиме комюніке через "внутрішні питання", Йорданія досі вивчає таку можливість.

Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.