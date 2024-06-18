Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру

18 червня 2024, 09:09
Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру
Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру.

В офіційному списку країн, які підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, знову відбулися зміни.

 Про це стало відомо із тексту документа, оприлюдненого на сайті федерального міністерства закордонних справ Швейцарії.

 Так, африканська Руанда, яка раніше була в переліку підписантів, більше там не зазначена.

Раніше під комюніке також "зникли" підписи Іраку та Йорданії. В Офісі Президента України заявили, що з'ясовують обставни щодо "відмовників".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, згодом в ефірі телемарафону заявив, що Ірак та Йорданія потрапили до списку випадково. Ірак попереджав, що не підписуватиме комюніке через "внутрішні питання", Йорданія досі вивчає таку можливість.

Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.

війна в Українісаміт мируросія окупанти

Останні матеріали

Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється