Ще одну групу українських дітей повернули з окупації рф

росіяни настільки залякали дитину, що вона боялася навіть згадувати назву своєї країни

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед врятованих — 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в росію, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі. Дякую команді Save Ukraine за їхню щоденну працю, турботу й стійкість у рятуванні дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.