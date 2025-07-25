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Ще одну групу українських дітей повернули з окупації рф

25 липня 2025, 17:35
Ще одну групу українських дітей повернули з окупації рф
Фото: Андрій Єрмак
росіяни настільки залякали дитину, що вона боялася навіть згадувати назву своєї країни

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
 
Серед врятованих — 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в росію, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни. 
 
"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі. Дякую команді Save Ukraine за їхню щоденну працю, турботу й стійкість у рятуванні дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.
діти війнивійна в Україніросія окупанти

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