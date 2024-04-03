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Ще семеро українських дітей повернулися додому з окупації

03 квітня 2024, 18:11
Ще семеро українських дітей повернулися додому з окупації
Фото: Дмитро Лубінець
Діти розповіли про справжні жахіття в окупації.

Ще семеро українських дітей змогли виїхати з тимчасово захоплених частин Запорізької та Херсонської областей разом із родинами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра". А родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з ТОТ, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії",  — зазначив Лубінець.

Батьки дітей у Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Тож нині з ними спілкуються і допомагають представники нашого офісу, державні структури та благодійні організації. Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та ін. Тож шлях адаптації має бути легшим, адже спеціалісти надаватимуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали",  — додав Лубінець.

Омбудсман подякував за підтримку повернутих дітей з родинами БО "Благодійний фонд "Рокада", ЮНІСЕФ, БФ "Голоси дітей" та Координаційному центру з розвитку сімейних форм виховання та догляду дітей.

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