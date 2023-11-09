Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

09 листопада 2023, 15:43
Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
Фото:evening-kazan.ru
Дітей повернули разом із їхніми родинами.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей”, – написав Прокудін.

Він зазначив, що батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. 

Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах. Загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей Херсонщини. І ми працюємо над тим, щоб усі наші діти знову були вдома”, - зазначив глава Херсонської ОВА.

діти війниповерненнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється