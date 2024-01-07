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ПОЛІТИКА

Що чекає ЄС, якщо Шарль Мішель залишить свою посаду? – Politico

07 січня 2024, 09:14
Що чекає ЄС, якщо Шарль Мішель залишить свою посаду? – Politico
Фото: з вільних джерел
Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до Орбана.

Якщо чинний президент Європейської ради Шарль Мішель – людина, яка головує на самітах ЄС, – залишить свою посаду у липні, як він раніше анонсував, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника.

Про це повідомляє видання Politico.

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року.

Це перший випадок, коли чинний президент Європейської ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада. І хоча його рішення є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.

Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.

Вибори до Європарламенту відбудуться у червні, тож якщо Мішеля оберуть, він залишить посаду президента Євроради у середині липня.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах у 2024 році. Якщо мене оберуть, я займу своє місце. Європейська Рада може визначитись і назвати наступника до кінця червня, початку липня", – зазначив Мішель.

ЄСвибориОрбанмішель

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