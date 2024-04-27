Що нова допомога насправді означає для України - і для путіна – Financial Times

За рахунок новій допомозі США ініціатива може знову перейти на бік України.

Протягом місяців очікування Палата представників США нарешті проголосувала за закон про допомогу Україні.

Для цього оцінки розвідки повинні були бути жахливими, аби переконати спікера Майка Джонсона проштовхнути цю підтримку, повідомляє газета Financial Times.

Критична нестача боєприпасів та засобів ППО в Україні призвели до обмеженого, але потенційно значного просування російської армії на фронті, а українські міста піддалися руйнівним атакам. Тоді український президент Володимир Зеленський попереджав своїх партнерів, що Україна може програти у війні.

Після підписання американським президентом Джо Байденом законопроєкту, американські військові почали швидко передавати необхідні матеріали на лінію фронту.

"Мета полягає в тому, щоб залишити росії якомога менше часу для того, щоб максимально використати свою нинішню перевагу, перш ніж вона почне стикатися з більшим опором. Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається на сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції на полі бою", - йдеться в статті.

Видання пише, що проблеми з особовим складом мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів. Також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше не буде. Допомога також стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Варшави заявив, що його країна надасть новий пакет допомоги розміром 500 млн фунтів стерлінгів, в той час, як різні проєкти з надання Україні додаткових снарядів, систем протиповітряної оборони Patriot і літаків F-16 теж просуваються вперед.

Журнадісти пишуть, що така допомога від США, ймовірно, сповільнить наступ РФ, проте не зупинить. Навіть коли вважалось, що допомога США надійде на початку року, 2024 рік тоді ще вважали періодом, коли Україна переважно буде утримувати позиції, ніж звільняти окуповану територію.

"ЗСУ витримають будь-які удари, які можуть завдати їм росіяни, водночас вирішуючи кадрові питання та забезпечуючи утримання власних рубежів. Зеленський, його уряд і військове керівництво провели більшу частину цього року в дискусіях про те, як мобілізувати більше людей, навіть якщо вже мобілізовані страждають від виснаження, а також будують укріплення для стримування очікуваних російських наступальних дій", - написано в матеріалі.

Києву потрібен час, щоб оговтатися від важких перших місяців в цьому році до того моменту, коли Україна почне отримувати вигоду від нових постачань зброї і збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США. Нові підрозділи також потребують підготовки, адже досі є проблеми з командуванням, які залишилися після невдалого літнього контрнаступу в 2023 році.

"Хоча українські збройні сили не хочуть повністю віддавати ініціативу і хочуть, щоб росіяни почали турбуватися про свої власні позиції, а не зосереджувалися на тому, як краще атакувати українські позиції, пройде ще деякий час, перш ніж вони матимуть сили, щоб почати звільняти значні території", - пише FT.

Щодо минулорічного контрнаступу, про який було відомо заздалегідь і тому російські окупанти не були здивовані його напрямком та часом. Через що на Київ можуть тиснути щодо необхідності показати серйозні військові досягнення до виборів у США, які відбудуться у листопаді, аби виправдати допомогу. Проте Україні все ще необхідно мобілізувати додаткові ресурси, адже держава не може бути впевненою у майбутньому рівні підтримки, якщо переможе Дональд Трамп.

На сьогодні найкращим рішенням для України є продовження боротьби з росією, а саме продовжувати атаки на військові цілі ворога.

"Це використання безпілотників дальнього радіуса дії проти нафтопереробних заводів та інших об'єктів, що мають певну стратегічну цінність в росії. Україна не зможе використовувати ракети великої дальності ATACMS або додаткові крилаті ракети Storm Shadow, обіцяні Сунаком у Варшаві цього тижня, для атаки на цілі в самій рф. Проте на окупованій українській території, включно з Кримом, є багато військових об'єктів, що мають відношення до росії", - пише видання.

Аналітики підсумували, навіть якщо Трамп і переможе у президентських виборах США, то це не гарантує російському диктатору Володимиру Путіну задовільного результату. Відомо, що Трамп забажає запропонувати свій мирний план, проте, швидше за все, Путін його не прийме, так само як і Зеленський.

"Публічно вихваляючись протягом останніх шести місяців, що москва перехопила ініціативу у війні, Путін тепер повинен розглянути можливість того, що вона може знову повернутися в бік України", - додали у матеріалі.