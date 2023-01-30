Що потрібно для комфортного відпочинку на природі

Щоб відпочинок із пікніком та купанням у водоймі в дружній компанії, був не лише веселим, а й комфортним, треба заздалегідь подбати про створення належних умов. Правильно організувати дозвілля на природі допоможуть туристичні меблі. Складні моделі столів, стільців і наборів дають змогу за лічені хвилини повноцінно отаборитися.

Особливості вибору меблів для кемпінгу

Під час виробництва туристичного знаряддя найчастіше використовуються конкретні різновиди матеріалів. Високоякісний алюміній забезпечує виробам легку вагу, робить їх компактнішими, унаслідок чого складані меблі для пікніка набагато простіше переносити з місця на місце. Міцні поліестерні або нейлонові тканини, що використовуються для сидінь, гарантують комфорт та зручність.

Кемпінгові меблі відрізняються функціональністю і практичністю, вони не потребують ретельного догляду. З урахуванням навантаження можна вибрати різні варіанти, призначені для відпочинку на дачі, пікніка, риболовлі, полювання. До найбільш популярних елементів похідного інтер’єру належать:

• стільці, табурети та крісла;

• столи;

• розкладачки та шезлонги;

• парасольки з тримачами.

Крісла та стільці

Будь-який турист чи рибалка розуміє, наскільки необхідне зручне місце для сидіння та відпочинку. Різні розкладні стільці дають змогу повною мірою насолодитися природою: шия не затікає, спина не ломить, ноги не втомлюються. У туристичних кріслах передбачені підлокітники, підставки під склянки та пляшки, підголівники, м'які додатки. Додатковим бонусом може бути наявність підніжки та складаного навісу, що захищає від дощу чи сонця.

Туристичні столи

Не менш важливими предметами, без яких неможливо уявити повноцінний відпочинок, є невисокі столи, легкі та прості в транспортуванні. Розкладні моделі підійдуть для компаній із 5–8 осіб. Зверніть увагу, що меблі з монолітною стільницею не складаються, тому для подорожі чи походу краще використовувати варіанти з тканинною поверхнею. Вони витримують навантаження до 20 кг. Якщо ви зазвичай берете на пікнік багато харчів, придбайте спеціальний стіл–шафу. Його використовують для приготування та вживання їжі та як місце для короткострокового зберігання продуктів.

Шезлонги та розкладачки

Позагоряти на сонечку та трішки перепочити після спортивних ігор або плавання дає змогу складний шезлонг. Здебільшого моделі витримують навантаження до 90 кг завдяки двошаровому поліестеру 600D. Наявність м'якого знімного підголівника на липучці, сітчастого підсклянника, кишень та пластикового захисту в місці з'єднання ніжок робить цей різновид похідного ліжка вкрай популярним у туристів.

Якщо ви саме зараз готуєтеся купити кемпінговий комплект, керуйтеся трьома критеріями: меблі мають бути міцними, легкими та зручними. А насправді вдалий відпочинок забезпечить ваш позитивний настрій.