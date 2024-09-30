Що справді означатиме перемога Трампа для Європи – Politico

Європейські політики розробляють плани, які спрямовані на "захист від Трампа".

Перемога екс президента, безсумнівно, ще більше стимулюватиме популістські партії блоку та сприятиме їх нормалізації - так само, як це сталося в США.

Про це пише автор колонки для Politico Іво Даалдер.

Європу переслідує привид екс президента США Дональда Трампа, тому більшість європейських чиновників, швидше за все, зрозуміли, що його повернення означатиме для добробуту континенту.

"Більшість вважає, що підтримка України з боку США буде послаблена, а подальша підтримка НАТО з боку США буде під питанням. Також широко поширене розуміння того, що Трамп розпочне кампанію економічного націоналізму, засновану на тарифах, протекціонізмі та закритті ринків, що, без сумніву, завдасть шкоди їхнім економікам", - зазначає журналіств.

Він додає, що через це впродовж останніх місяців посадовці розробляють плани, які спрямовані на "захист від Трампа" європейських інституцій та політик. Також європейські політики наголошують на тому, що потрібно витрачати більше коштів на оборону, виробництво зброї та посилення військового потенціалу.

"Всі тут розуміють, що вплив президентства Трампа буде великим, але зростає відчуття, що Європа з 450-мільйонним населенням може впоратися з цими наслідками. За винятком, можливо, внутрішньої політики", - вважає Даалдер.

Колишній посол США в НАТО ввжає, що друга перемога Трампа матиме глибокий вплив на національну політику в Європі, ймовірно, створюючи додатковий імпульс ультраправим популістським партіям і рухам, які поширюють таку саму політику, яку Трамп та його рух "Зробімо Америку великою знову" відстоювали впродовж багатьох років.

За словами автора, центристські європейські сили вже почали покладатися на підтримку ультраправих для того, аби здобувати або утримати владу в багатьох країнах. Зокрема ультраправі партії увійшли до коаліційних урядів у семи країнах ЄС, а саме: Хорватії, Чехії, Фінляндії, Угорщині, Італії, Нідерландах і Словаччині.

"Ба більше, нинішній уряд Швеції залежить від допомоги ультраправих, а новий правоцентристський уряд Франції зможе керувати країною лише за мовчазної підтримки "Національних сил", - пише Даалдер.

Він підкреслив, що всі ці ультраправі партії поділяють головні погляди Трампа та руху MAGA. Вони, за його словами, є націоналістичними, антиіммігрантськими, проросійськими та виступають проти підтримки України, за винятком партії прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

"Вони звинувачують в економічних і соціальних негараздах інших, таких як іноземці, кольорові люди, нехристияни або інші цапи-відбувайли; вони скептики ЄС і, в деяких випадках, антинатовські. Щобільше, їхня політика є виразно неліберальною, зосередженою на придушенні незалежних ЗМІ, домінуванні в судовій системі та контролі над центральним банком", - пояснює автор.

За його словами, президентські вибори в США вирішуватимуться американськими виборцями, проте їхній результат матиме глобальні наслідки.

"І це, безумовно, стосується виборів у листопаді цього року, які, можливо, стануть найважливішими перегонами з 1860 року і матимуть далекосяжні наслідки для демократії в цілому", - підсумував колишній посол США в НАТО.