Багато дівчат шукають спосіб забути про небажану волосистість на обличчі. Часто вони вибирають між пінцетом, воском, бритвою, ножицями та депіляційним кремом. Але розвиток технологій не стоїть на місці і вже давно винайшли чудове рішення – лазерну епіляцію. Для більшості українок ця косметологічна послуга відносно нова, а отже, досі точаться суперечки і різняться відгуки про те, шкідлива вона чи корисна. Давайте поетапно розберемо це питання разом із лікарями-косметологами спеціалізованої мережі центрів ЕпіЛазер.

Що таке лазерна епіляція обличчя

Це ефективний спосіб усунення волосистості назавжди, шляхом руйнування їх фолікулів спеціальним апаратом. Він є джерелом перетворення світлової або електричної енергії в теплову, по прямій лінії. Лазер діє на волосяний пігмент меланін, здатного поглинати світло певної довжини. В результаті лазерного випромінювання він нагрівається і руйнує коріння, кровоносні та лімфатичні судини, які живлять фолікули. Внаслідок чого, волосся на обличчі випадає приблизно через 2-3 тижні, а нове не росте.

За один раз усувається невелика кількість волосків, що знаходяться в активній фазі росту. А щоб позбавитися від всіх, потрібно провести курс з 9-12 процедур з інтервалами 3-7 тижнів. Судячи з відгуків, далі необхідно робити підтримуючі сеанси на обличчі двічі на рік.

Види лазерів

Незважаючи на свою зовнішню схожість, існують різні типи апаратів для епіляції, які відрізняються технологією та потужністю:

Неодимовий із довжиною хвилі інфрачервоного світла 1063 нанометрів, діє на судини коренів та підходить світловолосим людям. Олександритовий не перевищує 756нм, добре видаляє поверхневу рослинність та безпечний для людей із засмаглою шкірою. Діодний на 810 нм відрізняється високою дією на меланін, тому ідеально підходить брюнеткам. 3D генерує три хвилі 1063, 810 та 756 нм в одному промені. Ця гібридна розробка дозволяє бути високоефективною для різних типів волосся та безпечною для будь-якого кольору шкіри. Функція контактного охолодження наконечника робочої маніпули забезпечує комфорт та безболісність процесу.

Прочитати більш детально про 3D лазерну епіляцію обличчя можна за посиланням https://epilaser.com.ua/ua/lazerna-epilyaciya-lica/.

Особливості

Нюансом процедури вважається вимоги контрастного ефекту, тобто темного волосся на світлій шкірі. У більшості салонів апаратної косметології цей принцип є обов'язковим через відсутність сучасного обладнання для лазерної епіляції. Але центрів, які використовують гібридні пристрої, стає дедалі більше, і це безперечний плюс.

Переваги:

безболісність;

запобігання шкірного ушкодження та шрамам на обличчі;

безпека;

тривалий ефект;

швидкість та зручність;

проводиться у будь-яку пору року;

виключена можливість алергічних реакцій.

Недоліки:

За наявності переваг епіляції обличчя є і мінуси. Нижче наведено список проблем, з якими можна зіткнутися:

болючість на старій апаратурі;

наявність протипоказань;

тривалість курсу становить 1 рік;

висока ціна.

Тепер Ви знаєте, що таке епіляція обличчя лазером, принцип роботи, які є плюси та мінуси. При виборі салону важливим моментом є наявність нового обладнання та позитивні відгуки клієнтів. Також фахівець має бути добре навчений, з медичною освітою та достатнім досвідом роботи. Адже ефективність епіляції насамперед залежатиме від професіоналізму косметолога.