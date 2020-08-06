CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ новому епізоді про протести, їх причини та наслідки говоримо з Володимиром Дубовиком/Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що треба знати про протести в США?
Смерть Флойда спричинила хвилю протестів у США
Фото: DW
25 травня в США поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда, зазначає "Українська правда". Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу, а потім Флойд помер в лікарні. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів у США.
У новому епізоді про протести, їх причини та наслідки ми говоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
Нагадуємо, що подкаст - це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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