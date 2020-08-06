Що треба знати про протести в США?

У новому епізоді про протести, їх причини та наслідки говоримо з Володимиром Дубовиком/

25 травня в США поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда, зазначає "Українська правда". Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу, а потім Флойд помер в лікарні. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів у США.

У новому епізоді про протести, їх причини та наслідки ми говоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

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