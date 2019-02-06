Для отриманя американської візи тепер треба показувати свій Facebook

Сполучені Штати ввели нові правила отримання візи - тепер майже всім, хто планує відвідати США, доведеться показувати візовим офіцерам свої соцмережі

Нові правила ухвалив Держдепартамент США, який змінив бланки заяв на імміграційні та неімміграційні візи.

Нововведення торкнеться більшості категорій віз - туристичних, студентських, робочих, інформують у ВВС.

Винятки Держдепартамент зробив лише для дипломатичних віз та офіційних делегацій - заявникам з цих категорій повідомляти про своїх сторінки у соцмережах не доведеться.

За попередніми оцінками, нові правила впливатимуть на 14,7 млн людей щороку.

За новими правилами заявникам треба буде вказати дані про свої соціальні мережі, адреси електронної пошти, а також номери телефонів за останні п'ять років.

До цього при подачі на візу потрібно вказувати тільки номер телефону та адресу електронної пошти.

Раніше ці дані дозволяли будь-якому користувачеві знайти акаунти людини в деяких соціальних мережах, якщо вони там є - наприклад, у Facebook потрібно було лише вбити e пошуковий рядок номер телефону або е-мейл, й мережа видавала пов'язані з ними акаунти.

Утім кілька років тому Facebook змінили налаштування приватності й такі можливості прибрали.

Раніше передавати дані про своїх соціальні мережі при в'зді у США потрібно було лише людям, яких перевіряли додатково. Наприклад, це стосувалося тих, хто побував у регіонах, контрольованих терористичними групами.

Також вказується, що заявники можуть повідомляти про свої акаунти на інших сайтах, які не входять до списку соцмереж в анкетах на візу - це добровільна опція.

Нові правила вступили в силу 31 травня.

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