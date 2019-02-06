Для отриманя американської візи тепер треба показувати свій Facebook
Нововведення торкнеться більшості категорій віз - туристичних, студентських, робочих, інформують у ВВС.
Винятки Держдепартамент зробив лише для дипломатичних віз та офіційних делегацій - заявникам з цих категорій повідомляти про своїх сторінки у соцмережах не доведеться.
За попередніми оцінками, нові правила впливатимуть на 14,7 млн людей щороку.
За новими правилами заявникам треба буде вказати дані про свої соціальні мережі, адреси електронної пошти, а також номери телефонів за останні п'ять років.
До цього при подачі на візу потрібно вказувати тільки номер телефону та адресу електронної пошти.
Раніше ці дані дозволяли будь-якому користувачеві знайти акаунти людини в деяких соціальних мережах, якщо вони там є - наприклад, у Facebook потрібно було лише вбити e пошуковий рядок номер телефону або е-мейл, й мережа видавала пов'язані з ними акаунти.
Утім кілька років тому Facebook змінили налаштування приватності й такі можливості прибрали.
Раніше передавати дані про своїх соціальні мережі при в'зді у США потрібно було лише людям, яких перевіряли додатково. Наприклад, це стосувалося тих, хто побував у регіонах, контрольованих терористичними групами.
Також вказується, що заявники можуть повідомляти про свої акаунти на інших сайтах, які не входять до списку соцмереж в анкетах на візу - це добровільна опція.
Нові правила вступили в силу 31 травня.
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