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Щоб усиновити дитину, тепер потрібно пройти обов'язкову підготовку, - Мінсоцполітики

Реалізація цієї постанови забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури усиновлення
Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". Ця постанова зобов'язує пройти спеціальну підготовку перед усиновленням дитини.
Щоб усиновити дитину, тепер потрібно пройти обов Фото: poltava.pl.ua

"Нормами зазначеної постанови передбачено запровадження обов'язкової підготовки для громадян України, які бажають усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, удосконалення роботи служб у справах дітей з кандидатами в усиновлювачі з ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та створення постійної комісії з питань міжнародного усиновлення", - повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики з посиланням на рішення уряду.

Міністерство підкреслило, що реалізація цієї постанови забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури усиновлення, мінімізує корупційні ризики і корупційні складові в процесі усиновлення, а також забезпечить врахування інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.

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10 07 2019 18:58
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