Щоб усиновити дитину, тепер потрібно пройти обов'язкову підготовку, - Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". Ця постанова зобов'язує пройти спеціальну підготовку перед усиновленням дитини.

"Нормами зазначеної постанови передбачено запровадження обов'язкової підготовки для громадян України, які бажають усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, удосконалення роботи служб у справах дітей з кандидатами в усиновлювачі з ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та створення постійної комісії з питань міжнародного усиновлення", - повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики з посиланням на рішення уряду.

Міністерство підкреслило, що реалізація цієї постанови забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури усиновлення, мінімізує корупційні ризики і корупційні складові в процесі усиновлення, а також забезпечить врахування інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.