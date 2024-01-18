Щоб виграти війну, Україні потрібно не 40, а 400 установок HIMARS – Ландсбергіс
18 січня 2024, 17:19
Фото: з вільного доступу
Він зазначив, що було б добре підтримати Україну "всім необхідним для перемоги".
Для перемоги у війні з росією Україні потрібно 400 пускових установок HIMARS.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Для перемоги у війні з росією Україні потрібно не 40, а 400 пускових установок HIMARS і тисяча, а не 80 танків", - заявив міністр.
Він зазначив, що було б добре підтримати Україну "всім необхідним для перемоги".
"Це буде стримуючим сигналом для путіна", - сказав він.