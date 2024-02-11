Щоб зберегти владу Орбан пожертвував двома найближчими соратниками – Politico

Прем’єр Угорщини швидко відреагував на скандал з помилуванням, побоюючись негативної реакції своїх прихильників

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пожертвував не одним, а двома своїми найвідданішими прихильниками - президенткою Каталін Новак та депутатом Юдіт Варгою – щоб гарантувати, що його партія "Фідес" зможе без втрат прихильників пройти скандал з помилуванням ексзаступника директора дитячого будинку в місті, засудженого за прикриття злочинця, який чинив сексуальне насильство над дітьми.

Про це пише Politico.

Новак, як президент, здійснила помилування, а Варга (потенційний №1 від "Фідес" на виборах до Європейського парламенту), яка раніше займала посаду міністра юстиції, підписала указ про помилування.

Майже всі угорці вважають Новак просто маріонеткою при багаторічному прем'єр-міністрі. Зрештою, саме Орбан керує політикою в Угорщині. На початку тижня Орбан вже відчув небезпеку. У п'ятницю він запропонував внести поправку до Конституції, щоб виключити злочинців, причетних до справ, пов'язаних з дітьми, з майбутніх президентських помилувань. Але це було визнано запізнілим. Сотні розлючених угорців пройшли маршем по Ланцюговому мосту до замку, резиденції президента. Вони закидали будівлю плюшевими ведмедиками – символом любові до дітей, які зазнали насильства, зазначає видання.

Тієї ночі Орбан ухвалив рішення. Новак перервала свій візит до Катару і вилетіла назад до Будапешту, подавши у відставку наступного дня разом з Варгою. Варга пішла з парламенту – і зі своєї лідерської ролі на європейських виборах – всього за чотири місяці до голосування в ЄС, після якого Орбан потенційно може мати більший вплив на європейські справи, якщо ультраправі партії досягнуть успіху. Спосіб, у який були прибрані віддані Орбану люди, є безжальним – навіть за мірками найближчих до нього людей.

Фактично звільнивши цю пару, Орбан розраховує обмежити довгострокову шкоду, завдавши короткострокового шоку своїй партії, яка домінувала в угорській політиці та суспільстві протягом останніх півтора десятиліть. У цей період міжнародне занепокоєння щодо відступу країни від демократії значно посилилося.

Для "Фідес" іншого виходу не було. Рішення Новак про помилування було визнано занадто шкідливим для партії, чиї нападки на ЛГБТ-спільноту ґрунтуються на так званих "сімейних цінностях".

"Орбан не діяв би так швидко, якби виборці "Фідес" не були настільки обурені президентським помилуванням, про що Орбан, очевидно, дізнався з внутрішніх опитувань", – розповів виданню західний дипломат, що базується в Будапешті, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатне питання.