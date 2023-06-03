Щоб звільнити території, Україна повинна розбити укріплену оборону росії – WP

Україна з очевидних причин замінувала лінію зіткнення зі свого боку на підконтрольних територіях. Тепер сапери працюють над її розмінуванням, аби Сили оборони могли почати велику наступальну операцію.

Як і росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти через ці лінії, не повідомляючи росіянам, які помітять, якщо буде підведена важка техніка чи пролунатимуть вибухи. Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо розмінувати.

Про це пише The Washington Post.

Командир інженерного підрозділу "Клімат", з яким поспілкувалися представники ЗМІ, зауважив, що такі роботи ведуться вже кілька тижнів.

Сапери працюють вночі та вручну, аби не розкривати ймовірні місця наступу.

ЗМІ наголошує, що росія, найімовірніше, також замінувала лінію зіткнення зі свого боку. Тож робота на підконтрольній території - лише перший етап.

"росія створила масовану систему інженерних загороджень, які є серйозною перешкодою для пересування військ. росіяни встановлюють міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін", - розповів полковник управління інженерних військ ЗСУ Сергій Матвейчук.

Він також пояснив, що протитанкові міни можна знайти з допомогою дронів. А от з протипіхотними ситуація важча.

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