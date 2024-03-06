Щонайменше 27 окупантів поранено під час ліквідації "Сєргєя Котова" – ГУР

Безповоротні втрати – семеро моряків.

Під час знищення російського корабля "Сєргєй Котов" поранено щонайменше 27 окупантів.

Про таке повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сєргєй Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними складають 7 моряків.

"Сєргєй Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

У ніч на 5 березня російське судно "Сєргєй Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.