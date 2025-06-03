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Щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю поблизу Рафаха

03 червня 2025, 14:55
Щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю поблизу Рафаха
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
ООН закликала до незалежного розслідування вбивств палестинців.
Щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю, коли вони чекали на розподіл допомоги поблизу міста Рафах на півдні Смуги Гази.
 
Про це пише France24 з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я в Газі, які контролює Хамас.
 
Ізраїльські військові заявили у вівторок, що вони обстріляли людей приблизно за пів кілометра від місця розподілу допомоги Гуманітарного фонду Гази, що підтримується США.
 
За словами військових, люди рухалися так, що “створювали для них загрозу”.
 
У Цахал заявили, що їхні сили не перешкоджають мешканцям Гази дістатися до допомоги, незважаючи на численні повідомлення про смертельні напади ізраїльських військ поблизу центру за останні дні.
 
ООН закликала до незалежного розслідування вбивств палестинців.
 
У вівторок ізраїльські військові повідомили, що на півночі Смуги Гази загинули троє їхніх солдатів. Видання зазначає, що це, схоже, найсмертоносніший напад на ізраїльські сили з моменту припинення вогню з Хамас у березні. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вони загинули в районі Джабалії.
 
Про смерть солдатів повідомили через кілька годин після того, як збройне крило Хамас заявило в понеділок, що його бійці вступають у “запеклі зіткнення” з ізраїльськими силами на півночі території.
 
Ізраїль зупинив припинення вогню в березні після того, як Хамас відмовився змінити угоду, щоб швидше звільнити більше заручників. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, з того часу внаслідок ізраїльських ударів загинули тисячі палестинців.

 

Ізраїльвійнасектор Газа

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