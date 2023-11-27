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CУСПІЛЬСТВО

Щороку на роботі гинуть близько трьох мільйонів людей – ООН

27 листопада 2023, 17:12
Щороку на роботі гинуть близько трьох мільйонів людей – ООН
Фото: informburo.kz
Найнебезпечніші професії визначили у таких галузях, як сільське господарство і будівництво, за ними — лісове господарство і рибальство.

Близько трьох мільйонів людей щороку гинуть унаслідок нещасних випадків на робочому місці або від захворювань, повʼязаних із трудовою діяльністю.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної організації праці, представленій на 23-му Всесвітньому конгресі з охорони праці в Сіднеї.

За даними МОП, у 2019 році понад 395 мільйонів людей отримали несмертельні травми внаслідок робочої діяльності. Близько двох з половиною мільйонів смертей щороку трапляється через серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання, спровоковані працею. А понад 300 тисяч людей гинуть через нещасні випадки на робочому місці.

Найнебезпечніші професії визначили у таких галузях, як сільське господарство і будівництво, за ними — лісове господарство і рибальство.

У МОП також зазначають, що рівень смертності серед чоловіків більш як удвічі вищий, ніж серед жінок.

ООНпрофесії

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