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ПОЛІТИКА

Щойно після зустрічі з Трампом, британський прем'єр наполягає на наданні допомоги Україні

09 квітня 2024, 21:59
Щойно після зустрічі з Трампом, британський прем'єр наполягає на наданні допомоги Україні
Фото:ukr.lb.ua
Зустріч з кандидатом у президенти від республіканців "повністю відповідає прецеденту".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон після зустрічі з Дональдом Трампом під час свого візиту до США вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України.

Про це він сказав на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає Politico.

Провідний британський дипломат сказав, що для України "немає нічого важливішого, ніж додаткова допомога, яку зараз розглядає Конгрес".

"Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що  вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів", – додав він.

Коментуючи зустріч із Трампом напередодні в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, Кемерон зазначив, що йшлось про геополітичні питання – ситуацію на Близькому Сході та в Україні, але в деталі вдаватись відмовився.

війнаДевід КемеронТрампдопомога Україні

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