Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Схеми" дізналися, кого з кандидатів у президенти розслідує поліція

"За даними Нацполіції, слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців, в тому числі "шляхом можливого фіктивного надання коштів 12 громадянами України" кандидатові Юрію Тимошенкові на заставу"
Нацполіція веде розслідування стосовно кандидата у президенти Юрія Тимошенка.
"Схеми" дізналися, кого з кандидатів у президенти розслідує поліція Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

Про це повідомляється у розслідуванні програми "Схеми" з посиланням на Нацполіцію.

"Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами низки приватних осіб, і потім з’ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали", – раніше повідомив міністр.

Пізніше у Нацполіції офіційно повідомили "Схемам", що Аваков говорив про Юрія Тимошенка.

"Нині, за даними Нацполіції, слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців, в тому числі "шляхом можливого фіктивного надання коштів 12 громадянами України" кандидатові Юрію Тимошенкові на заставу. Стаття – перешкоджання здійсненню виборчого права", - зазначають журналісти.

Сам Тимошенко у коментарі заявив, що вважає це розслідування політичним переслідуванням.

"Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування... І це починалося навіть у "Народному фронті". І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися – вони одразу почали мене залякувати", - стверджує кандидат у президенти.

Юрій Тимошенко – народний депутат, нині позафракційний. Раніше був у "Народному фронті". Він – офіційний кандидат у президенти України. Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає його висування на посаду голови держави політичною технологією Петра Порошенка, направленою проти неї.

Нагадаємо, що фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка. За інформацією джерел УП, Тимошенка вигнали з фракції, тому що він має намір балотуватися у президенти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 22:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.