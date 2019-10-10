Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Схеми" відреагували на заяву Зеленського щодо скандалу з Мендель

Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео
Редакція програми "Схеми. Корупція в деталях" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо конфлікту між журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком та прессекретаркою глави держави Юлією Мендель.
"Схеми" відреагували на заяву Зеленського щодо скандалу з Мендель Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у заяві на сторінці програми у Facebook, повідомляє "Громадське".

"Редакція відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе не етично та "накидувався" на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю... Подібні звинувачення Зеленського - це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої", - йдеться в повідомленні. 

Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виправдовує поведінку свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка не дала журналістові "Схем" Сергію Андрушку підійти до нього.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2019 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.