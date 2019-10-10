ПОЛІТИКА НОВИНИРедакція програми "Схеми. Корупція в деталях" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо конфлікту між журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком та прессекретаркою глави держави Юлією Мендель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Схеми" відреагували на заяву Зеленського щодо скандалу з Мендель
Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у заяві на сторінці програми у Facebook, повідомляє "Громадське".
"Редакція відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе не етично та "накидувався" на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю... Подібні звинувачення Зеленського - це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої", - йдеться в повідомленні.
Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виправдовує поведінку свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка не дала журналістові "Схем" Сергію Андрушку підійти до нього.
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10 10 2019 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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