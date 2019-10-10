"Схеми" відреагували на заяву Зеленського щодо скандалу з Мендель

Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео

Редакція програми "Схеми. Корупція в деталях" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо конфлікту між журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком та прессекретаркою глави держави Юлією Мендель.

Про це йдеться у заяві на сторінці програми у Facebook, повідомляє "Громадське".

"Редакція відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе не етично та "накидувався" на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю... Подібні звинувачення Зеленського - це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої", - йдеться в повідомленні.

Журналісти також нагадали, що відразу після інциденту оприлюднили відео.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виправдовує поведінку свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка не дала журналістові "Схем" Сергію Андрушку підійти до нього.