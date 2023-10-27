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Шенген більше не функціонує – президент Румунії

27 жовтня 2023, 11:57
Шенген більше не функціонує – президент Румунії
Фото: zn.ua
Румунія прагне приєднатись до Шенгену, однак не може цього зробити через вето Австрії.

Румунія продовжує брати участь у переговорах про вступ до Шенгенської зони, але реальність така, що зона вільного пересування більше не функціонує.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер перед початком засідання Європейської ради, його заяву наводить Euractiv.

Румунія прагне приєднатись до Шенгену, однак не може цього зробити через вето Австрії. Відень посилається на зростання показників міграції і вимагає від Бухареста кроків для подолання проблеми.

"Ми дуже добре знаємо, що відповідаємо всім критеріям Шенгенської зони", – заявив Йоганніс у Брюсселі.

Однак він зазначив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".

"Шенген більше не функціонує і майже не існує, оскільки багато держав, в тому числі в Центральній Європі, закрили свої кордони через міграцію", – сказав Йоганніс.

Він підкреслив, що діалог про приєднання Румунії до зони вільних кордонів стає "все більш дивним", а позиція Австрії щодо розширення Шенгену викликає "щонайменше" здивування.

Шенгенська зонаРумуніявійна в Україніросія окупанти

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