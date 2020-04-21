Шестеро іноземних туристів майже місяць провели на самоізоляції в печері в Індії

У поліції заявили, що четверо чоловіків та дві жінки спочатку жили в готелі, але потім гроші закінчилися і вони подалися до притулку

Шестеро туристів із Франції, Туреччини, України, США та Непалу місяць перебували на самоізоляції в печері Індії.

Про це повідомляє CNN, пише "Громадське".

Поліція виявила у печері поблизу міста Рішікеш на півночі Індії шістьох туристів, які там на місяць самоізолювались.

У поліції заявили, що четверо чоловіків та дві жінки спочатку жили в готелі, але потім гроші закінчилися і вони подалися до притулку.

"Вони проживали в печері з 24 березня. Поліція знайшла їх у неділю та вивезла звідти. Ми попросили їх ще два тижні самоізолюватись, але група видавалася здоровою", - заявив речник поліції штату Утаранчал Мукеш Чанд.

Крім того, у групи залишилися гроші, щоб придбати їжу та інші речі першої потреби.

Зазначимо, що індійським та іноземним туристам із 20 березня заборонили в'їзд до штату Утаранчал через спалах коронавірусу.

За останніми даними, в Індії 18 658 підтверджених випадків COVID-19. З них 592 випадки летальні та 3 273 пацієнтів одужали.

Читайте також: “Перенесла важче, ніж 60-річні батьки”: українка з Колорадо розповіла про боротьбу з COVID-19