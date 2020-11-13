Шевченко: НБУ не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету
Як повідомляє "Економічна правдв", це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву. Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні. Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку", - підкреслив Шевченко.
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