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Шевченко зібрався в ТОП-чемпіонат

Це станеться лише після роботи з "синьо-жовтими"
Андрій Шевченко в майбутньому може очолити клуб АПЛ або Серії А.
Шевченко зібрався в ТОП-чемпіонат Андрій Шевченко. Фото: REUTERS

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у майбутньому хоче спробувати свої сили в одному з європейських топ-чемпіонатів.

В інтерв'ю Tuttosport,  помічник Шевченка Андреа Малдера заявив, що він налаштований очолити один з клубів АПЛ або Серії А, передає tsn.ua. 

"Після роботи в національній збірній Шевченко планує стати тренером в клубі. І для нього неважливо, це буде Серії А або англійська Прем'єр-ліги.

Шевченко багато чому навчився у тренерів, з якими працював, а Карло Анчелотті був його справжнім наставником. Андрій ретельно все продумує при підготовці до матчу, уважно стежить за прогресом гравців. Футболісти дійсно довіряють йому", - сказав Малдера. 

 
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09 04 2020 18:04
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