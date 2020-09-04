СПОРТ НОВИНИАндрій Шевченко в майбутньому може очолити клуб АПЛ або Серії А.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шевченко зібрався в ТОП-чемпіонат
Це станеться лише після роботи з "синьо-жовтими"
Андрій Шевченко. Фото: REUTERS
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у майбутньому хоче спробувати свої сили в одному з європейських топ-чемпіонатів.
В інтерв'ю Tuttosport, помічник Шевченка Андреа Малдера заявив, що він налаштований очолити один з клубів АПЛ або Серії А, передає tsn.ua.
"Після роботи в національній збірній Шевченко планує стати тренером в клубі. І для нього неважливо, це буде Серії А або англійська Прем'єр-ліги.
Шевченко багато чому навчився у тренерів, з якими працював, а Карло Анчелотті був його справжнім наставником. Андрій ретельно все продумує при підготовці до матчу, уважно стежить за прогресом гравців. Футболісти дійсно довіряють йому", - сказав Малдера.
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