Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ШІ використали для обману урядовців США та іноземних дипломатів – WP

08 липня 2025, 17:31
ШІ використали для обману урядовців США та іноземних дипломатів – WP
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Невідомий видавав себе за американського держсекретаря Марко Рубіо.

Невідомий за допомогою штучного інтелекту видавав себе за американського держсекретаря Марко Рубіо і контактував з урядовцями та іноземними міністрами. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомили у виданні, самозванець, який імітував голос і стиль листування Рубіо, зв’язувався з високопоставленими особами - щонайменше трьома міністрами закордонних справ, губернатором одного з американських штатів та членом Конгресу.

Невідомий створив акаунт у месенджері Signal з іменем користувача, схожим на офіційне службове ім’я Рубіо, й від його імені надсилав повідомлення високопосадовцям.

Американська влада не знає, хто це робив, але вважає, що метою було маніпулювати впливовими урядовцями "з метою отримати доступ до інформації чи рахунків". Відбувалося це із середини червня.

У виданні наголошують, що усі посадовці відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців, на яких посилаються.

Державний департамент підтвердив, що розслідує інцидент і "вживатиме запобіжних заходів, аби подібне не повторилося". 

Зазначається, що цей випадок не перший. У травні невідомі зламали телефон керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, після чого почали розсилати повідомлення від її імені політикам та підприємцям. У відповідь на це ФБР і Білий дім розпочали власні перевірки.

Марко Рубіоштучний інтелектСША

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється