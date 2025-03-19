Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС – Politico

Також у листі зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути "передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах"

Європейський Союз (ЄС) повинен терміново сформулювати чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом Блоку.

Про це пише європейська редакція видання Politico з посиланням на спільний лист шести країн.

Високопоставлені дипломати зі Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель зробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просувати процес вступу України". Це відбувається у час, коли європейські країни намагаються посилити підтримку країни на тлі загострення відносин з президентом США Дональдом Трампом і його адміністрацією.

"Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу. Настав час для амбітних і ефективних рішень у цього приводу", – йдеться у листі.

Шість держав також стверджують, що розбіжності сторін, які суперечать стратегічним інтересам спільноти, не повинні перешкоджати вступу України, а вирішуватися шляхом діалогу.

18 березня угорський міністр у справах ЄС Янош Бока, який брав участь у зустрічі з європейськими колегами в столиці Бельгії, заявив, що його країна не підтримає підсумковий документ саміту ЄС 20-21 березня в Брюсселі, якщо в ньому збережеться вказівка на прискорений прийом України до спільноти.

Видання зазначає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти прийняття України до Блоку з 27 країн, а його дипломати в Брюсселі постійно висувають заперечення під час переговорів, спрямованих на зміцнення інституцій Києва та забезпечення економічного та політичного узгодження.