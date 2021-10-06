Школи і лікарні: Федоров обіцяє підключити до швидкісного інтернету тисячі об'єктів

Міністр цифрової трансформації заявляє, що до кінця 2021 року в Україні високошвидкісний інтернет з’явиться у більше трьох з половиною тисячах сіл і більше 11 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.

Дослівно: "Вже є чіткий план покриття на цей рік:

- 3652 села;

- 11 282 об'єкта соціальної інфраструктури (школи, лікарні і т.д.);

- понад 1,2 млн людей проживають в цих населених пунктах".

Деталі: За словами Федорова, всі об'єкти соціальної інфраструктури до кінця 2022 року (за умовами підключення) не платитимуть абонентську плату, а на їх базі запрацюють безкоштовні і відкриті точки WiFi.

Він додав, що до 2024 року планується підключити 95% населення України до фіксованого і мобільного інтернету.

Читайте також: Роботи і дрони: Федоров розповів про "фішки" цифровізації у ЄС