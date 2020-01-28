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Школи у вісьмох областях України призупинили навчання в зв'язку зі спалахом грипу

Всі школи закрито в Одесі, Житомирі, Добропіллі, Покровському, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі Донецької обл.
Окрім того, тимчасово призупинено навчання у дев'яти школах у Маріуполі та Краматорську (Донецька обл.); у Сумах та Лебедині, а також чотирьох районах Сумської обл. - 15 шкіл.
Школи у вісьмох областях України призупинили навчання в зв Фото: pixabay.com

Школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє "Громадське" на своєму сайті в понеділок увечері, всі школи закрито в Одесі, Житомирі, Добропіллі, Покровському, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі Донецької обл.

Окрім того, тимчасово призупинено навчання у дев'яти школах у Маріуполі та Краматорську (Донецька обл.); у Сумах та Лебедині, а також чотирьох районах Сумської обл. - 15 шкіл; у 13 школах у Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому й Тиврівському районах (Вінницька обл.); семи школах Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів (Волинська обл.); у 39 школах Рівненської обл.; 51 класі 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя.

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28 01 2020 09:11
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