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Школярам зарахують результати TOEFL і IELTS як підсумкову атестацію

Міносвіти опублікувало перелік іспитів з іноземних мов, які зарахують у державну атестацію
Міністерство освіти і науки України опублікувало перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких можуть бути зараховані як оцінка за державну підсумкову атестацію з іноземної мови.
Школярам зарахують результати TOEFL і IELTS як підсумкову атестацію Фото: akcent.org.ua

У 2019-му вперше визначено кількість балів (оцінку), яку повинен набрати учень для зарахування сертифіката в оцінку ДПА, повідомляє прес-служба відомства.

Якщо рівень відповідає необхідному, то в документ про освіту виставляється 12 балів за атестацію з іноземної мови.

У той самий час міжнародні сертифікати мовних іспитів не зараховуються як оцінка за ЗНО.

Учні 9 класів, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту, можуть зарахувати міжнародний іспит рівня А2 і вище, а для класів з поглибленим вивченням - В1 і вище. Сертифікат або диплом повинен бути 2018 або 2019 (до дня проведення атестації). Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого навчального закладу і надати копію сертифіката.

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Учням 11-х класів, які вивчають іноземну мову за рівнем "стандарт", можуть зарахувати міжнародний іспит рівня B-1 і вище, а для класів з поглибленим вивченням іноземних мов - В-2 і вище. Сертифікат або диплом повинен бути 2018 або 2019 року (до 28 травня 2019 року з англійської мови, до 27 травня 2019 року - з німецької та французької мов).

Повний список тестів, які зараховують у підсумковій атестації, а також шкалу переведення балів в оцінки, опубліковано на сайті міністерства.

Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.

 
 
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29 01 2019 11:56
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