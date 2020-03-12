Шмигаль: До кінця року Україна може розмістити облігацій на 1 мільярд доларів
Про це він сказав в інтерв'ю Корреспондент.net, повідомляє "Економічна правда".
"План Б є завжди. Ми розраховуємо на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже в цьому році.
Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то брідж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько 1 млрд доларів", - відповів Шмигаль на питання, чи є план Б, якщо пауза із наданням траншу МВФ затягнеться.
Прем'єр додав, що до кінця року заплановані ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП.
"Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - пояснив голова уряду.
Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються з затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року буде виконано", - запевнив він.
Нагадаємо, що Арахамія сподівається на рефінансування євробондів на 1 млрд доларів під гарантії США
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